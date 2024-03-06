Об этом заявил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов. В интервью он ответил на вопрос, не настораживает ли его осознание, что война в Украине откатывается к состоянию АТО, ООС.

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Наши дети будут воевать в Польше, – Ишкулов

Мы с командирами объясняем личному составу, что дальше будет только хуже. Если врага сейчас здесь не остановить, не дать ему отпор... Возможно, все будет не так, как в Буче, но для наших детей это явно будет катастрофой,

– подчеркнул он.

Командир бригады привел показательный пример. Он обратил внимание на чеченцев, которые сейчас воюют на стороне страны-агрессора против Украины.

Если мы сейчас сложим руки и не остановим врага здесь, наши дети добровольно-принудительно будут воевать в Польше, Финляндии, о чем они там еще заявляют? Я не хочу, чтобы мой ребенок – у меня сыну шесть лет – был рабом, чтобы он воевал непонятно где и непонятно за какие амбиции,

– добавил Ишкулов.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

В Генштабе ВСУ утром 6 марта поделились сводкой с фронта. Отмечают, что за прошедшие сутки зафиксировали 86 боевых столкновений.