Об этом заявил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов. В интервью он ответил на вопрос, не настораживает ли его осознание, что война в Украине откатывается к состоянию АТО, ООС.
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Наши дети будут воевать в Польше, – Ишкулов
Мы с командирами объясняем личному составу, что дальше будет только хуже. Если врага сейчас здесь не остановить, не дать ему отпор... Возможно, все будет не так, как в Буче, но для наших детей это явно будет катастрофой,
– подчеркнул он.
Командир бригады привел показательный пример. Он обратил внимание на чеченцев, которые сейчас воюют на стороне страны-агрессора против Украины.
Если мы сейчас сложим руки и не остановим врага здесь, наши дети добровольно-принудительно будут воевать в Польше, Финляндии, о чем они там еще заявляют? Я не хочу, чтобы мой ребенок – у меня сыну шесть лет – был рабом, чтобы он воевал непонятно где и непонятно за какие амбиции,
– добавил Ишкулов.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном
В Генштабе ВСУ утром 6 марта поделились сводкой с фронта. Отмечают, что за прошедшие сутки зафиксировали 86 боевых столкновений.
- На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", оккупанты наступательных действий не вели.
- На Лиманском направлении – наши защитники отбили 6 атак врага в районах Верхнекаменского и Тернов Донецкой области.
- На Бахмутском направлении силы обороны отбили 2 атаки российских захватчиков в районах Ивановского и Белой Горы в Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши военные отбили 23 атаки в районах Бердичев, Тоненького, Первомайского, Водяного, Невельского, Семеновки и Орловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать российских захватчиков в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки в Донецкой области. Там враг 39 раз пытался прорвать оборону наших защитников.
- На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 атак в районах Гуляйполя, Малиновки и Роботино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.
- Несмотря на колоссальные потери, российские захватчики не оставляют попыток выбить с занимаемых позиций наши подразделения. За прошедшие сутки враг совершил три штурмовые действия, но безуспешно.