Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби" рассказал, как работает подразделение. Он также добавил, что в легион постоянно вступают новые добровольцы.

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"Кеноби" оборонял Киев от оккупантов

Ян "Кеноби" служит в армии уже 12 лет, сейчас воюет на Бахмутском направлении. С начала полномасштабного вторжения России он защищал страну. Так, "Кеноби" участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель. Брат "Кеноби" также защищал Украину. Он давал отпор российским захватчикам на Донбассе и пропал без вести осенью 2022 года.

Как признался военный, он очень хочет попробовать пожить гражданской жизнью.

У меня его не было с 18 лет. Если не понравится, то вернусь в ряды Вооруженных Сил. Армия – это такое место, где тебя всегда любят и ждут,

– поделился "Кеноби".

Кто служит в Интернациональном легионе

Согласно открытым данным, в Интернациональном легионе служит около 20 тысяч человек. "Кеноби" рассказал, что иностранцы со всего мира становятся на защиту Украины.

"К нам стекаются люди со всего мира. Иностранцы прибывают постоянно, это люди разных национальностей и конфессий. Есть даже легионеры из Шри-Ланки и стран Африки. Они объясняют, что становятся на защиту всего цивилизованного мира. Все они понимают: если проиграет Украина, то следующими могут быть страны Балтии, Польша и другие территории, на которые Россия заявляет свои "права", – поделился военный.

"Кеноби" добавил, что легионеры могут расторгнуть контракт в любой момент. По его словам, есть немало случаев, когда иностранцы отслужили год – полтора, и потом обращаются к командирам, чтобы разорвать контракт. "Кеноби" объяснил, что тогда иностранцы едут домой, а около через 3 месяца возвращаются в Украину и подписывают новый контракт.

Это вполне справедливо. Ведь это граждане другого государства, которые оставили все и приехали воевать на нашей стороне. Они разрывают контракт, возвращаются в Украину и продолжают службу,

– отметил "Кеноби".

Украинцы в Интернациональном легионе составляют командное звено, то есть это офицеры и сержантский состав. Государство отмечает легионеров: некоторые уже получил орден "За мужество". "Кеноби" добавил, что некоторые уже задумываются о получении украинского гражданства. Однако некоторых сдерживает то, что придется потерять гражданство собственной страны.

Как 7 легионеров выдержали нашествие оккупантов

"Кеноби" отметил, что среди добровольцев-иностранцев большинство те, кто никогда не имел боевого опыта, однако они очень ответственно относятся к своим обязанностям. К примеру, как-то на Купянском направлении возле села Новоселовское семеро легионеров держали оборону от около 60 оккупантов, которые пытались атаковать украинские позиции.

Между позициями в некоторых моментах были смешные дистанции – там до 25 метров. В одном доме, например, мы сидим, а через один – уже оккупанты. Тогда Легионеры выдержали наступление противника. 92-я бригада (92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко – 24 Канал) тогда оказала чрезвычайную поддержку – они отработали и артиллерией, и сбросами, а также предоставили группу поддержки,

– рассказал "Кеноби".

Тогда продолжался очень ожесточенный бой и Интернациональный легион нес потери. По словам "Кеноби", двое легионеров погибли, все остальные – были ранены, и оружие в руках могли держать только двое. Тогда, при поддержке 92-й бригады легионеры перенесли раненых в уцелевшее здание, а сами – стали на оборону.

"На них шло энное количество оккупантов. Бои продолжались в пределах одного двора. Но легионеры дали отпор – оккупанты были разбиты, остатки личного состава отошли. Тогда раненых и погибших эвакуировали, а оборонительную позицию передали 92-й бригаде", – поделился деталями боя "Кеноби".