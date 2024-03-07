Мужчине было всего 37 лет. Он был родом из Миргорода Полтавской области.

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Украина потеряла еще одного бойца

В Миргородском городском совете рассказали, что на войне с российскими оккупантами погиб Евгений Хоменко, 1986 года рождения.

Мужчина был командиром аэромобильного отделения и защищал территориальную целостность Украины на территории Луганской области.

В городском совете также сообщили, что защитник, верный военной присяге, погиб 1 марта 2024 года в бою за Родину, проявив мужество и стойкость.

Миргородский городской совет выражает искренние соболезнования родным и собратьям погибшего. Это невосполнимая потеря для всей общины. Вечная память погибшему Герою, который отдал жизнь за Украину. Герои не умирают,

– говорится в сообщении.

У защитника остались трое несовершеннолетних детей. О дате и времени прощания с Евгением Хоменко общине сообщат дополнительно.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память и уважение украинскому воину.

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