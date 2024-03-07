Мужчине было всего 37 лет. Он был родом из Миргорода Полтавской области.
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Украина потеряла еще одного бойца
В Миргородском городском совете рассказали, что на войне с российскими оккупантами погиб Евгений Хоменко, 1986 года рождения.
Мужчина был командиром аэромобильного отделения и защищал территориальную целостность Украины на территории Луганской области.
В городском совете также сообщили, что защитник, верный военной присяге, погиб 1 марта 2024 года в бою за Родину, проявив мужество и стойкость.
Миргородский городской совет выражает искренние соболезнования родным и собратьям погибшего. Это невосполнимая потеря для всей общины. Вечная память погибшему Герою, который отдал жизнь за Украину. Герои не умирают,
– говорится в сообщении.
У защитника остались трое несовершеннолетних детей. О дате и времени прощания с Евгением Хоменко общине сообщат дополнительно.
Другие трагические потери Украины в войне
- 5 марта обнародовали информацию о том, что в бою с российскими оккупантами погиб игрок регбийного клуба Политехник Андрей Гуцал. Трагическое событие произошло 27 февраля во время выполнения боевого задания.
- 6 марта стало известно, что в боях в Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Виталий Нежинский. Печальную весть сообщил фанатское движение симферопольской Таврии, к которому принадлежал Виталий Нежинский. Преданному болельщику и защитнику Украины было всего 27 лет.
- За свою страну жизнь отдал Иван Педоренко из Тернопольской области. Защитника мобилизовали в Вооруженные Силы Украины в октябре 2022 года. Во время боев он продемонстрировал невероятное мужество, а также высокий профессионализм. За успешное выполнение задач и отвагу Ивана Педоренко наградили знаком отличия "Золотой крест".
- К сожалению, 1 марта погиб также 30-летний военный Сергей Тришкалюк из Тернополя во время выполнения боевого задания в Сумской области. Известно, что он входил в состав Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.