Повітряні сили попереджали про рух російської ракети у напрямку Кіровоградської області. 24 Канал закликає жителів області залишатися в укриттях до кінця відбою, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Вибухи пролунали після повідомлень про ракети
Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 21 годині 07 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Через близько двадцять хвилин військові попередили про рух ракети у напрямку області.
Ракета на Кіровоградщину,
– написали Повітряні сили.
Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що пролунали звуки вибуху в Кіровоградській області.
"На Кіровоградщині було чутно звук вибуху", – написали журналісти.
Також про звуки вибухів повідомляв і міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. Мер міста зауважив, що гучні звуки пролунали під час повітряної тривоги.
За попередньою інформацією від ДСНС – у громаді обійшлося без надзвичайних подій,
– сказав Кузьменко.
Повітряну тривогу у Кіровоградській області скасували близько 21 години 53 хвилин.
Зрештою очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що в Олександрійському районі після вибуху попередньо без наслідків. Інформація ще уточнюється.
Цього дня вибух також пролунав у Сумах
- У Сумській області вдень 7 березня пролунали потужні вибухи. Гучні звуки почули через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги в області.
- У Сумській ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. На місці працювали екстрені служби.
- Зрештою Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Сумах є загиблі й постраждалі. Президент висловив співчуття рідним і близьких загиблих громадян.
- Голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону розповів, що внаслідок російської атаки до медичних закладів звернулися чотири людини, ще близько десяти зазнали тілесних ушкоджень.