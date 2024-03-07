Повітряні сили попереджали про рух російської ракети у напрямку Кіровоградської області. 24 Канал закликає жителів області залишатися в укриттях до кінця відбою, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибухи пролунали після повідомлень про ракети

Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 21 годині 07 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Через близько двадцять хвилин військові попередили про рух ракети у напрямку області.

Ракета на Кіровоградщину,

– написали Повітряні сили.

Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що пролунали звуки вибуху в Кіровоградській області.

"На Кіровоградщині було чутно звук вибуху", – написали журналісти.

Також про звуки вибухів повідомляв і міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. Мер міста зауважив, що гучні звуки пролунали під час повітряної тривоги.

За попередньою інформацією від ДСНС – у громаді обійшлося без надзвичайних подій,

– сказав Кузьменко.

Повітряну тривогу у Кіровоградській області скасували близько 21 години 53 хвилин.

Зрештою очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що в Олександрійському районі після вибуху попередньо без наслідків. Інформація ще уточнюється.

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