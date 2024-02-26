Раніше у Кропивницькому вдень 26 лютого вже пролунали вибухи. О 11:40 в Кіровоградській області оголошували повітряну тривогу.
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Працює ППО
Тривогу у Кіровоградській області оголосили о 16:20.
У Повітряних силах повідомляють про те, що у Кіровоградській області фіксується ворожий безпілотник. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.
Увага! На Кіровоградщині – ворожий БпЛА (імовірно розвідник). Працює ППО,
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.
Раніше повідомляли про збереження активності ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Зауважимо, що в Кіровоградській області о 11:40 вже оголошували повітряну тривогу. Вибухи у місті були чутні о 12:02, про що повідомили кореспонденти "Суспільного". Вже через хвилину Райкович повідомив, що вибухотехніки працюватимуть у місті протягом дня.
Пізніше станом на 12:38 в Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Ворог не припиняє атакувати Кіровоградську область: головне
- Ввечері 25 лютого Кіровоградська область пережила масовану ракетну атаку, яку спричинили росіяни. Окупанти могли завдати удару балістичним озброєнням.
- Першу повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 17:56. Вже за кілька хвилин в районі Кропивницького пролунав вибух. Друга тривогу в області оголосили о 18:46.
- Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область знову пережила масовану російську ракетну атаку. Однак внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.