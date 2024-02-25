Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 17:56. Вже за кілька хвилин в районі Кропивницького пролунав вибух.

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У Кропивницькому пролунав вибух

Журналісти "Суспільного" о 18:01 повідомили, що у Кропивницькому пролунав вибух. У цей час вже була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в деяких областях. О 17:58 у ЗСУ закликали Кропивницький та Кривий Ріг негайно пройти в укриття, після цього пролунав вибух.

Станом на 18:10 повітряну тривогу оголосили у:

Харківській,

Донецькій,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській областях.

О 18:19 у всіх областях, де оголошували тривогу, пролунав відбій.

На Запоріжжі вдень також лунали вибухи

Вдень 25 лютого потужний вибух пролунав на Запоріжжі. Як згодом повідомив Іван Федоров, ворог атакував село Широке Запорізького району. Вибух був на стільки потужний, що його чули й в Запоріжжі.

Ворог запустив ракети з окупованого Криму, про що попереджали у Повітряних силах.

Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом,

– повідомив Іван Федоров.