В ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла деталі нічної атаки. Вона наголосила, що ця ніч була дуже напруженою, передає 24 Канал.

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На Півдні Сили оборони результативно відбили атаку

Через загрозу атаки "Шахедів", а також ракетні обстріли повітряна тривога на Півдні тривала до 4-ї ранку. Зокрема, ворог намагався знищити систему ППО.

На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря,

– повідомила Гуменюк.

Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу "Шахед". Гуменюк підкреслила, що під час цієї атаки БпЛА мали розгалуження і за часом, і за напрямком. Так, спочатку ворог протягом півтори години атакував дронами у напрямку Миколаївщини, а наступна атака, яка тривала майже 3 години, була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Гуменюк наголосила, що Сили оборони Півдня результативно відпрацювали російську атаку. Один "Шахед" українські захисники знищили над Херсонщиною, як тільки дрон потрапив в зону відповідальності ОК "Південь". Ще 3 БпЛА збили над Миколаївщиною, а два – на Кіровоградщині. Загалом, в зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 6 "Шахедів".

Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили,

– заявила Гуменюк.

Ворог атакував "Шахедами" 25 лютого