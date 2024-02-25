В эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о деталях ночной атаки. Она подчеркнула, что эта ночь была очень напряженной, передает 24 Канал.
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На Юге Силы обороны результативно отбили атаку
Из-за угрозы атаки "Шахедов", а также ракетных обстрелов воздушная тревога на Юге продолжалась до 4 утра. В частности, враг пытался уничтожить систему ПВО.
В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить нашу систему ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П. Но они были сбиты над акваторией моря,
– сообщила Гуменюк.
Затем оккупанты начали атаковать Юг несколькими волнами дронов-камикадзе типа "Шахед". Гуменюк подчеркнула, что во время этой атаки БПЛА имели разветвление и по времени, и по направлению. Так, сначала враг в течение полутора часов атаковал дронами в направлении Николаевщины, а следующая атака, которая длилась почти 3 часа, была направлена вглубь Украины – на центральные регионы с переходом на Запад.
Гуменюк отметила, что Силы обороны Юга результативно отработали российскую атаку. Один "Шахед" украинские защитники уничтожили над Херсонщиной, как только дрон попал в зону ответственности ОК "Юг". Еще 3 БПЛА сбили над Николаевщиной, а два – на Кировоградщине. В общем, в зоне ответственности ОК "Юг" было сбито 6 "Шахедов".
Мы отработали результативно и попаданий не допустили,
– заявила Гуменюк.
Враг атаковал "Шахедами" 25 февраля
- В ночь на 25 февраля враг массированно атаковал "Шахедами" Украину. Оккупанты запускали дроны-камикадзе с разных направлений и в несколько волн. По состоянию на 06:55 тревога продолжалась в Киевской и Черкасской областях.
- Под ударом российских оккупантов оказались разные регионы. В частности, враг в очередной раз направил "Шахеды" на Хмельницкую область. Там на рассвете раздались взрывы. Начальник ОВА призвал сохранять информационную тишину и добавил, что на месте работают все соответствующие спецслужбы, все детали будут сообщены позже.
- Взрывы раздавались и в Киевской области. В ОВА сообщили, что в регионе работали системы и средства ПВО.