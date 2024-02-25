Из-за обстрела дронами в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены завыли в 5:06.

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На Киевщине работает ПВО

Уже в 5:29 стало известно о взрывах в Киевской области. Соответствующую информацию распространила ОВА.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– отметили в сообщении.

В ОВА обратились к местным жителям с просьбой не фотографировать и не снимать работу наших защитников. А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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