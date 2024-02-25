Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 4:37. Вскоре в регионе услышали звуки взрывов.

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Взрывы в Хмельницкой области

О взрывах в Хмельницкой области местные жители сообщили в 5:08. Через 15 минут в регионе прогремели повторные взрывы. Сейчас официального подтверждения от ОВА нет. В регионе все еще продолжается воздушная тревога.

Предыдущая атака на Хмельницкую область

Последний раз враг атаковал Хмельницкую область во время массированного обстрела 15 февраля. Тогда обстреливали Львов, Днепр, Киевскую, Полтавскую, Запорожье, Николаевскую и Хмельницкую области. В результате атаки пострадали гражданские, повреждены объекты инфраструктуры.

В Хмельницкой области в результате атаки ракетами было повреждение объектов инфраструктуры и жилых объектов. Тогда Силам ПВО удалось уничтожить воздушную вражескую цель. Однако в результате сбития этого воздушного объекта произошло возгорание частного дома. Тогда пострадали 3 человека.