После неспокойного утра четверга, 15 февраля, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин вышел на связь. Он рассказал о ситуации с безопасностью в области.

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По словам Тюрина, захватчики били ракетами по Хмельницкой области. Из-за этого есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых объектов.

Во время воздушной тревоги наши силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель. В результате сбивания этого воздушного объекта произошло возгорание частного дома,

– отметил чиновник.

Заместитель начальника Хмельницкой ОВА добавил, что на место происшествия выехали все соответствующие службы: "К сожалению, имеем трех пострадавших – мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения. Их состояние средней тяжести. Оказывается медицинская помощь", – сообщил Тюрин.

Чиновник проинформировал, что также женщина 1939 года рождения находилась в шоковом состоянии. Ее доставили в учреждение здравоохранения: "Держим ситуацию на контроле. Впоследствии, при необходимости, дополнительно буду вас информировать", – говорит чиновник.

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