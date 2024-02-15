Громко было ориентировочно в 6:55 15 февраля во время воздушной тревоги. В области работала противовоздушная оборона.
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Какие последствия атаки россиян на Ивано-Франковщине
Спасатели ориентировочно в 9:21 15 февраля сообщили, что ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков ракеты.
Сегодня (15 февраля – 24 Канал) утром обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственной постройке,
– рассказали в ГСЧС.
Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что они оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь.
Обломки ракеты на Ивано-Франковщине упали в хозяйственной постройке
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Что известно об атаке на Ивано-Франковщине
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что российская ракета сначала пролетела Тернополь, Хмельницкую область, а потом уже взяла курс на Ивано-Франковск.
- Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что в регионе уничтожили одну вражескую цель. Обломки упали и вызвали незначительное возгорание кровель хозяйственных построек.
- К счастью, люди не ранились и не погибли. Жилые дома также уцелели.