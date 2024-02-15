Взрывы в регионе прогремели ориентировочно в 6:55 15 февраля 2024 года. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала о последствиях вражеской атаки.
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Что известно об атаке на Ивано-Франковщине
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что оккупанты на рассвете 15 февраля атаковали и Ивано-Франковскую область.
Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек,
– рассказала начальница ОВА.
По ее словам, спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, жертв и значительных разрушений нет.
"Спасибо нашим защитникам неба и всем защитникам, которые борются за нашу свободу, спасибо спасателям, всем, кто прилагает максимум усилий, чтобы Украина победила в этой войне", – добавила Онищук.
Коротко о вражеской атаке по Украине
- Враги в ночь на 15 февраля подняли в небо несколько самолетов Ту-95мс с аэродрома Оленья в Мурманской области России. Воздушные силы ВСУ предупредили, что ориентировочное время их выхода на пусковые рубежи – 4:00 15 февраля.
- Уже в 4:36 объявили о ракетной опасности в южных и восточных областях. Тревога была из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Впоследствии "красной" стала вся Украина.
- Ориентировочно в 6 часов взрывы прогремели на Киевщине, там работала ПВО. Уже в 6:15 и 6:19 взрывы раздавались в Днепре, в 6:17 и 6:28 – в Запорожье. Начиная с 6:22 и по 6:42 грохот был во Львове. Ориентировочно в 6:32 прогремел взрыв в Хмельницкой области.
- К сожалению, есть попадания. По инфраструктурному объекту попало в Запорожье, по объектам гражданской инфраструктуры – на Днепропетровщине, есть попадание во Львове.