Вибухи в регіоні пролунали орієнтовно о 6:55 15 лютого 2024 року. Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла про наслідки ворожої атаки.

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Що відомо про атаку на Івано-Франківщині

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що окупанти на світанку 15 лютого атакували й Івано-Франківщину.

Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель,

– розповіла очільниця ОВА.

За її словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, жертв та значних руйнувань немає.

"Дякуємо нашим оборонцям неба та усім захисникам, що виборюють нашу свободу, дякуємо рятувальникам, усім, хто докладає максимум зусиль, аби Україна перемогла у цій війні", – додала Онищук.

Коротко про ворожу атаку по Україні