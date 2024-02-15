Про це повідомляє "Суспільне". Вибух пролунав близько о 06:55.

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Ворог спрямував частину ракет у напрямку західних областей України. Ракети над Івано-Франківськом почали фіксувати близько о 06:34, про що попередили Повітряні сили. Ворожі ракети курсували у межах кількох областей – Львівською, Тернопільською та Хмельницькою.

Близько о 06:55 в Івано-Франківській області пролунав вибух. За мить до цього Повітряні сили повідомили, що ракета спочатку пролетіла Тернопіль, після – Хмельниччину, а вже потім – взяла курс на Івано-Франківськ.

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