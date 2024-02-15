Після неспокійного ранку четверга, 15 лютого, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вийшов на зв'язок. Він розповів про безпекову ситуацію в області.

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За словами Тюріна, загарбники били ракетами по Хмельницькій області. Через це є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів.

Під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили повітряну ворожу ціль. Внаслідок збиття цього повітряного об'єкта сталося загоряння приватного будинку,

– зазначив посадовець.

Заступник начальника Хмельницької ОВА додав, що на місце події виїхали усі відповідні служби: "На жаль, маємо трьох потерпілих – чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження. Їх стан середньої важкості. Надається медична допомога", – повідомив Тюрін.

Чиновник проінформував, що також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані. Її доправили до закладу охорони здоров'я: "Тримаємо ситуацію на контролі. Згодом, за необхідності, додатково буду вас інформувати", – каже чиновник.

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