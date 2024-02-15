Після неспокійного ранку четверга, 15 лютого, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вийшов на зв'язок. Він розповів про безпекову ситуацію в області.
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Атака на Хмельниччину: що каже влада
За словами Тюріна, загарбники били ракетами по Хмельницькій області. Через це є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів.
Під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили повітряну ворожу ціль. Внаслідок збиття цього повітряного об'єкта сталося загоряння приватного будинку,
– зазначив посадовець.
Заступник начальника Хмельницької ОВА додав, що на місце події виїхали усі відповідні служби: "На жаль, маємо трьох потерпілих – чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження. Їх стан середньої важкості. Надається медична допомога", – повідомив Тюрін.
Чиновник проінформував, що також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані. Її доправили до закладу охорони здоров'я: "Тримаємо ситуацію на контролі. Згодом, за необхідності, додатково буду вас інформувати", – каже чиновник.
Звернення Тюріна щодо ситуації в регіоні після обстрілу: дивіться відео ОВА
Більше про масований обстріл України
- Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вона охопила Львів, Дніпро, Київщину, Полтавщину, Запоріжжя, Миколаївщину та Хмельниччину. Внаслідок атаки постраждали цивільні, пошкоджено об'єкти інфраструктури.
- Ракети, випущені з різних локацій, змінювали курс, ускладнюючи їх перехоплення. Так, у Львові внаслідок удару пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки, школу, садочок. Крім того, було вибито понад 400 вікон.
- Оперативні служби почали роботу на місцях подій, надаючи допомогу потерпілим. У Дніпрі та Київській області також зафіксовано пошкодження внаслідок російської атаки.
- А от Запоріжжя, Хмельниччина та Івано-Франківщина зазнали ударів, з різним ступенем пошкоджень та травм серед цивільного населення. Зокрема, спалахнула пожежа на даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.
- ППО збила частину ракет, зменшивши потенційні збитки та жертви серед цивільного населення. Власне, нашим захисникам неба вдалось ліквідувати 13 із 26 одиниць зброї, випущеної російськими окупантами.