Внаслідок атаки є поранені, які отримали допомогу на місці. Про це 24 Каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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"Маємо влучання в об'єкт інфраструктури. Ця біда, яку сьогодні завдали – це результат ударної хвилі. Це велике диво, що немає людських жертв. Є поранені. Люди отримали пошкодження, але отримали допомогу на місці", – розповів він.
Перекриття вулиць у Львові
Є інформація, що у Львові перекрили рух певними вулицями. Андрій Садовий зазначив, що тривають оперативно-слідчі дії, тому перекриття є, але не критичні.
Звичайно, тривають оперативно-слідчі дії. Є певні перекриття. Вони не є критичними. Взагалі "закоркованість" відчувається у районі Стрийської, Наукової. Але це найменша біда, яка тільки може бути,
– сказав мер.
Атака на Львів: головне
- У четвер, 15 лютого, приблизно о 6 годині ранку російські загарбники атакували Львів ракетами. На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Там спалахнула пожежа.
- Згодом глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частину вікон вибило вибуховою хвилею у 16 житлових будинках на вулиці Науковій. Там пошкоджені машини, які були припарковані поруч.
- Щонайменше троє людей зазнали поранень. Козицький повідомив, що чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій, зазнали різаних ран. Їм допомогли на місці. Ще в одного чоловіка – гематома надбрівної ділянки. Його госпіталізували. Постраждалий також мешкав у одному з будинків, які пошкоджені вибуховою хвилею.
- Також зачепило школу. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що, за попередньою інформацією, на Львів летіло понад 10 ракет.
- Після атаки у Львові перекрили кілька вулиць для руху транспорту. Зокрема, на вулиці Науковій рух автомобілів буде тимчасово призупинений. Це потрібно, щоб ліквідувати наслідки російського обстрілу.