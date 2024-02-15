Так, під час ранкової атаки окупантів на Львів постраждали троє людей. В якому вони стані, розповів очільник ОВА, передає 24 Канал.
До теми Летіло понад 10 ракет, є влучання в об'єкт інфраструктури, – Садовий про обстріл Львова
Що вже відомо про постраждалих у Львові
Спочатку Максим Козицький повідомив, що у Львові постраждали дві людини.
Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці,
– зазначив посадовець.
Уже незабаром розповів, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох.
Ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі,
– написав Козицький.
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У Львові є влучання
- Близько 6 години ранку 15 лютого окупанти атакували Львів ракетами.
- На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа.
- Станом на 8 ранку відомо, що в 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.
- Цю вулицю тимчасово перекрили для руху транспорту.
- Міський голова розповів, що, за попередньою інформацією, на Львів летіло понад 10 ракет.
- "ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання в об'єкт інфраструктури", – сказав Андрій Садовий.
- Вибуховою хвилею також зачепило школу.
- На місці вже працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.
- Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.