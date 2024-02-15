Так, во время утренней атаки оккупантов на Львов пострадали три человека. В каком они состоянии, рассказал глава ОВА, передает 24 Канал. К теме Летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры, – Садовый об обстреле Львова Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме. Что уже известно о пострадавших во Львове Сначала Максим Козицкий сообщил, что во Львове пострадали два человека. Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте, – отметил чиновник. Уже вскоре глава ОВАрассказал, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до трех. Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Это также житель одного из домов, пострадавших от взрывной волны, – написал Козицкий. Смотрите также Заходили с разных направлений: все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены Во Львове есть попадание Около 6 часов утра 15 февраля оккупанты атаковали Львов ракетами. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар. По состоянию на 8 утра известно, что в 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом. Эту улицу временно перекрыли для движения транспорта. Городской глава рассказал, что, по предварительной информации, на Львов летело более 10 ракет. "ПВО хорошо отработала эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры", – сказал Андрей Садовый. Взрывной волной также задело школу. На месте уже работают оперативные службы. Устанавливаются последствия атаки. Автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений.