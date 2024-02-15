Так, во время утренней атаки оккупантов на Львов пострадали три человека. В каком они состоянии, рассказал глава ОВА, передает 24 Канал.

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