Так, во время утренней атаки оккупантов на Львов пострадали три человека. В каком они состоянии, рассказал глава ОВА, передает 24 Канал.

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Что уже известно о пострадавших во Львове

Сначала Максим Козицкий сообщил, что во Львове пострадали два человека.

Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте,

– отметил чиновник.

Уже вскоре глава ОВА рассказал, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до трех.

Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Это также житель одного из домов, пострадавших от взрывной волны,

– написал Козицкий.

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Во Львове есть попадание