Городской глава Андрей Садовый прокомментировал массированную российскую атаку 15 февраля. Мэр заявил, что во Львове есть попадания.

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Что известно о последствиях атаки

Садовый сообщил, что в некоторых домах выбило окна.

Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна,

– написал городской глава.

По его словам, на данный момент информации о пострадавших пока что нет.

Напомним, что во Львовской области воздушную тревогу объявили около 5:01 15 февраля. К тому моменту уже все области Украины были "красными".

Около 6:24 ВС ВСУ предупредили, что российские ракеты заходят во Львовскую область. Воздушные силы и местные власти призвали жителей и гостей Львова срочно пройти в укрытия.

Приблизительно в 6:31 львовяне сообщили в соцсетях, что в городе взрывы. Еще через несколько минут во Львове раздались повторные взрывы. Отбой тревоги во Львовской области объявили примерно через 2 часа, в 7:10.

Россия массированно атаковала Украину