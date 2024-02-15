Взрывы во Львове раздавались, начиная с 6:33 по 6:42 15 февраля 2024 года. К сожалению, есть раненые.

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Что известно об атаке врага по Львову

По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, и все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры,

– рассказал городской голова.

Андрей Садовый сообщил, что взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Науковой, также задело школу.

"На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", – уточнил городской голова.

По его словам, автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого, трамвай ездит без изменений.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в ходе утренней атаки ракета попала также в землю, неподалеку жилых домов на улице Научной.

Повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, в которых живут люди, и окна в центре занятости,

– сказал чиновник.

Коротко об атаке по Львову