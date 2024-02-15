Наразі у місті екстрені служби та комунальники ліквідовують наслідки російської атаки. Тому автомобілістів закликали заздалегідь планувати об'їзні маршрути Львовом.

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У Львові перекрили рух для автомобілістів на кількох вулицях

Оновлено. Максим Козицький повідомив, що станом на 12:50 транспорт їздить вже у звичному режимі.

У патрульній поліції Львівщини зазначили, що після ворожої атаки на вулиці Науковій рух автомобілів буде тимчасово призупинений. Це потрібно, щоб ліквідувати наслідки російського обстрілу.

Увага! Учасники дорожнього руху вулиця Наукова перекрита для руху транспорту,

– зазначили правоохоронці.

Цю інформацію також підтвердив і очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що у 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон. Також пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

"Зараз на місці працюють всі служби. Інформація доповнюється", – написав глава Львівської ОВА.

У Львівській міській раді також зазначили, що через перекриття вулиці Наукової автобуси №10, 14, 23, 25, 27, 32 та тролейбус №22 тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого – Тролейбусна – Рубчака.

Водночас трамвай №3 їздить без змін. Крім того, у Львівській міській адміністрації наголосили, що наразі кінцева зупинка 51 автобусу тимчасово буде біля "Аквапарку".

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