Россия запустила дроны-камикадзе по территории Украины, передает 24 Канал.
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Где объявлена тревога
23:59, 24 февраля
"Шахеды" с Днепропетровщины – курсом на Запорожье.
23:50, 24 февраля
Сейчас тревога в таких областях
23:44, 24 февраля
"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на Днепр.
23:34, 24 февраля
БпЛА в Сумской области – продолжает движение на север.
"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на северо-восток.