Россия запустила дроны-камикадзе по территории Украины, передает 24 Канал.

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Где объявлена тревога

23:59, 24 февраля

"Шахеды" с Днепропетровщины – курсом на Запорожье.

23:50, 24 февраля

Сейчас тревога в таких областях

23:44, 24 февраля

"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на Днепр.

23:34, 24 февраля

БпЛА в Сумской области – продолжает движение на север.
"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на северо-восток.