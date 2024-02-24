Госпогранслужба показала историческое видео. Эти кадры сняли утром 24 февраля 2022 года в городе Счастье, Луганской области.
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Как брали в плен оккупантов
В первый день полномасштабного российского вторжения, ровно 2 года назад, в городе Счастье уже продолжались уличные бои. Пограничники Луганского отряда под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира тогда утром взяли в плен 4 оккупантов.
Тогда пограничники подбили вражескую БМП с РПГ-17. Механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП. Но вместе с 3 оккупантами из уцелевшей машины попал в плен. Все – местные коллаборанты, которые вступили в ряды оккупационного войска,
– говорится в сообщении.
На кадрах оператор демонстрирует вражескую БМП и показывает лица 4 военнопленных. Пограничник спрашивает, откуда они, однако никто из них не может дать вразумительного ответа.
На каком квартале живешь? Квартал какой? Вы квартал даже не знаете! Вот это россиянин, однозначно,
– говорит оператор.
Также пограничники спросили военнопленных о количестве российского десанта. Впоследствии в городе прогремели взрывы.
Оккупантов взяли в плен в городе Счастье: видео ГПСУ
Что сказал президент о годовщине войны
- Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года встретился с европейскими лидерами в Гостомеле. Именно там, ровно 2 года назад, наши воины начали давать отпор десанту оккупационной армии России.
- В Гостомеле президент записал обращение к украинцам. Глава государства отметил, что Украина стала на 730 дней ближе к победе.
- По его словам, это 730 дней стойкости, выдержки, боли и надежды на высшую справедливость. Она заключается в единственном финале этой войны – победой Украины над Россией.