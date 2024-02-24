Госпогранслужба показала историческое видео. Эти кадры сняли утром 24 февраля 2022 года в городе Счастье, Луганской области.

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Как брали в плен оккупантов

В первый день полномасштабного российского вторжения, ровно 2 года назад, в городе Счастье уже продолжались уличные бои. Пограничники Луганского отряда под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира тогда утром взяли в плен 4 оккупантов.

Тогда пограничники подбили вражескую БМП с РПГ-17. Механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП. Но вместе с 3 оккупантами из уцелевшей машины попал в плен. Все – местные коллаборанты, которые вступили в ряды оккупационного войска,

– говорится в сообщении.

На кадрах оператор демонстрирует вражескую БМП и показывает лица 4 военнопленных. Пограничник спрашивает, откуда они, однако никто из них не может дать вразумительного ответа.

На каком квартале живешь? Квартал какой? Вы квартал даже не знаете! Вот это россиянин, однозначно,

– говорит оператор.

Также пограничники спросили военнопленных о количестве российского десанта. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

Оккупантов взяли в плен в городе Счастье: видео ГПСУ



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