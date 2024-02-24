Держприкордонслужба показала історичне відео. Ці кадри зафільмували вранці 24 лютого 2022 року у місті Щастя, що на Луганщині.

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Як брали у полон окупантів

У перший день повномасштабного російського вторгнення, рівно 2 роки тому, у місті Щастя вже тривали вуличні бої. Прикордонники Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра тоді вранці взяли у полон 4 окупантів.

Тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі – місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська,

– мовиться у повідомленні.

На кадрах оператор демонструє ворожу БМП та показує обличчя 4 військовополонених. Прикордонник запитує, звідки вони, однак ніхто з них не може дати зрозумілої відповіді.

На якому кварталі мешкаєш? Квартал який? Ви квартал навіть не знаєте! Ось це росіянин, однозначно,

– каже оператор.

Також прикордонники запитали військовополонених про кількість російського десанту. Згодом у місті пролунали вибухи.

Окупантів взяли у полон у місті Щастя: відео ДПСУ



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