Володимир Зеленський під час звернення до українців вранці 24 лютого подякував партнерам та друзям України. Окрім того, президент анонсував звернення до антипутінської коаліції.

Зверніть увагу На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті

Що кажуть цього дня лідери країн-союзниць, читайте у матеріалі 24 каналу.

Джо Байден

Президент США Джо Байден наголосив: рік тому Владімір Путін сподівався, що йому вдасться захопити Київ. Але зустрів хоробрість українців та міць союзників.

Байден додав, що відвідав Київ, аби показати: США та Україна – разом.

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що 24 лютого 2023 – роковини поворотного моменту. Світ вже ніколи не буде таким, як раніше.

Ми переживаємо злам епох,

– наголосив Шольц.

Він додав, що мужність, з якою українці та українки виборюють свою свободу, вражає весь світ. Шольц пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Владімір Путін вже зазнав поразки. Чим раніше очільник Кремля визнає, що йому не вдасться досягнути своєї імпералістичної мети, тим більше шансів на закінчення війни.

Звернення Шольца у роковини вторгнення Росії: дивіться відео

Еммануель Макрон

Французький лідер Еммануель Макрон звернувся до українців українською мовою. Він наголосив, що Франція – поруч з ними.

"Українки, українці. Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", – заявив Макрон.

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що без солідарності немає свободи. Він зауважив: коли світ очікував, що Київ впаде за три дні, Польща знала: цього ніколи не буде. Поляків та українців об'єднує велика любов до волі – за неї готові віддавати життя.

Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рік тому світ змінився назавжди – Росія почала жорстоку війну проти суверенної України. Все, що зробили росіяни, ніколи не забудуть та ніколи не пробачать.

Україна продовжує боротьбу за свою свободу, а Литва – поруч до перемоги.

Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що майбутнє України обирати українцям. Справедливості обов'язково досягнуть. Україна буде вільною та відбудованою.

Роберта Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що ЄС й надалі залишається з Україною. За мир, свободу та справедливість.

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Шарль Мішель

Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що рішучість ЄС залишається непохитною. Територіальну цілісність України відновлять. Справедливості вдасться досягнути.

Зауважте! Також 24 лютого опублікували офіційну заяву НАТО. Альянс підтримуватиме Україну до перемоги. Війна, яку розпочала Росія, загрожує глобальній безпеці.