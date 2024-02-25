Росія запустила дрони-камікадзе по території України, передає 24 Канал.

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Де оголошено тривогу

23:59, 24 лютого

"Шахеди" з Дніпропетровщини – курсом на Запоріжжя.

23:50, 24 лютого

Наразі тривога в таких областях

23:44, 24 лютого

"Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на Дніпро.

23:34, 24 лютого

БпЛА на Сумщині – продовжує рух на північ.
Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на північний схід.