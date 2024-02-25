Ворог атакував село Широке Запорізького району. Вибух був на стільки потужний, що його чули і в Запоріжжі.

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Росія завдала удару по Запорізькій області

О 14:44 на Півдні та Сході оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з Криму та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров о 14:50 заявив, що в Запоріжжі пролунав вибух. Згодом він уточнив, що ворог атакував село Широке Запорізького району.

Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом,

– повідомив він.

Незадовго після цього на Запоріжжі та в інших регіонах оголосили про відбій тривоги.

Нагадаємо, що день перед цим, 24 лютого, росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі.

Ворог обстріляв Гуляйполе з артилерії: 1 загибла та 2 поранених

24 лютого росіяни обстріляли прифронтове Гуляйполе з артилерії. На власному подвірʼї від уламків ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка.

32-річний чоловік, який перебував поруч, зазнав поранення руки. Його доставили у місцеву лікарню. Також поранено і 71-річну жінку, яка потрапила під ворожий вогонь на подвірʼї власного будинку.

За добу ворог обстріляв Запорізьку область понад 200 разів