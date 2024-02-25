Враг атаковал село Широкое Запорожского района. Взрыв был настолько мощный, что его слышали и в Запорожье.

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Россия нанесла удар по Запорожской области

В 14:44 на Юге и Востоке объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в 14:50 заявил, что в Запорожье прогремел взрыв. Впоследствии он уточнил, что враг атаковал село Широкое Запорожского района.

Вражеский удар по селу Широкое Запорожского района. Подробности позже,

– сообщил он.

Незадолго после этого на Запорожье и в других регионах объявили об отбое тревоги.

Напомним, что день перед этим, 24 февраля, россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе.

Враг обстрелял Гуляйполе из артиллерии: 1 погибшая и 2 раненых

24 февраля россияне обстреляли прифронтовое Гуляйполе из артиллерии. В собственном дворе от обломков вражеского обстрела погибла 61-летняя женщина.

32-летний мужчина, который находился рядом, получил ранение руки. Его доставили в местную больницу. Также ранена и 71-летняя женщина, которая попала под вражеский огонь во дворе собственного дома.

За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 200 раз