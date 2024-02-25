Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 17:56. Уже через несколько минут в районе Кропивницкого прогремел взрыв.

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В Кропивницком прогремел взрыв

Журналисты "Суспильного" в 18:01 сообщили, что в Кропивницком прогремел взрыв. В это время уже была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в некоторых областях. В 17:58 в ВСУ призвали жителей Кропивницкого и Кривого Рога немедленно пройти в укрытие, после этого прогремел взрыв.

По состоянию на 18:10 воздушную тревогу объявили в:

Харьковской,

Донецкой,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской областях.

В 18:19 во всех областях, где объявляли тревогу, прозвучал отбой.

На Запорожье днем также раздавались взрывы

Днем 25 февраля мощный взрыв прогремел на Запорожье. Как впоследствии сообщил Иван Федоров, враг атаковал село Широкое Запорожского района. Взрыв был настолько мощный, что его слышали и в Запорожье.

Враг запустил ракеты из оккупированного Крыма, о чем предупреждали в Воздушных силах.

Вражеский удар по селу Широкое Запорожского района. Подробности позже,

– сообщил Иван Федоров.