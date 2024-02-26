Про звуки вибухів у Кропивницькому повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Дивіться також У Києві лунала сирена, хоч повітряну тривогу не оголошували: яка причина

Що відомо про вибухи в Кропивницькому

В Кіровоградській області о 11:40 почалася повітряна тривога. Вже о 12:03 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Кропивницькому чути звуки вибухів.

Повітряні сили України також повідомляли про загрозу застосування балістики в Кровоградській області.

Кіровоградська, Полтавська, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння,

– зазначили в Повітряних силах України.