Про звуки вибухів у Кропивницькому повідомляють кореспонденти "Суспільного".
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Що відомо про вибухи в Кропивницькому
В Кіровоградській області о 11:40 почалася повітряна тривога. Вже о 12:03 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Кропивницькому чути звуки вибухів.
Повітряні сили України також повідомляли про загрозу застосування балістики в Кровоградській області.
Кіровоградська, Полтавська, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння,
– зазначили в Повітряних силах України.