У Києві пролунала сирена, хоч небезпеку не оголошували. Звук почули орієнтовно об 11:28 26 лютого 2024 року, пише 24 Канал.

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У Києві вили сирени

Попри сирену, повітряну тривогу в Києві не оголошували. У мережі припускали, що стався збій. Проте буквально об 11:39 у Київській міській державній адміністрації пояснили причини гучного звуку, хоч загрози немає.

Через роботи з технічного обслуговування системи оповіщення у столиці було чути сигнал сирени. Повітряна тривога не оголошена!

– розповіла міська влада Києва.

Там пригадали, що стежити за сповіщенням про оголошення та відбій тривоги можна в їхньому телеграм-каналі КМДА або в застосунку Київ Цифровий.

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