У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки цілей ворога вдалось знищити нашим військовим. Небезпеку в Україні оголошували ще з вечора 25 лютого, пише 24 Канал.

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Що відомо про російську атаку

Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе,

– розповіли військові.

За попередньою інформацією, в Генштабі ЗСУ зазначили, що наші захисники знищили:

3 ракети,

9 безпілотників типу Shahed.

На жаль, є руйнування та пошкодження багатоповерхових та приватних будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що росіяни вночі проти 26 лютого вдарили по Україні:

балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;

двома ЗКР С-300 з Бєлгородської області;

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та протирадіолокаційною – Х-31П з тимчасово окупованої території Запорізької області;

14 ударними безпілотниками типу Shahed з Курської області.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей,

– запевнили військові.

Вони розповіли, що повітряний напад відбивали:

зенітні ракетні підрозділи,

мобільні вогневі групи,

засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Які наслідки ворожої атаки