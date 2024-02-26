В Генштабе ВСУ рассказали, сколько целей врага удалось уничтожить нашим военным. Опасность в Украине объявляли еще с вечера 25 февраля, пишет 24 Канал.
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Что известно о российской атаке
За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе,
– рассказали военные.
По предварительной информации, в Генштабе ВСУ отметили, что наши защитники уничтожили:
- 3 ракеты,
- 9 беспилотников типа Shahed.
К сожалению, есть разрушения и повреждения многоэтажных и частных домов и других объектов гражданской инфраструктуры.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ отчитались, что россияне в ночь на 26 февраля ударили по Украине:
- баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма;
- двумя ЗКР С-300 из Белгородской области;
- тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и противорадиолокационной – Х-31П с временно оккупированной территории Запорожской области;
- 14 ударными беспилотниками типа Shahed из Курской области.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей,
– заверили военные.
Они рассказали, что воздушное нападение отражали:
- зенитные ракетные подразделения,
- мобильные огневые группы,
- средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Какие последствия вражеской атаки
- Перед полуночью 25 февраля Россия ударила по Днепру ракетами, а затем – "Шахедами".
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в жилом секторе областного центра повреждены 10 частных домов и несколько авто. К сожалению, пострадали мужчины 41 и 49 лет и женщины 20 и 60 лет. Их госпитализировали.
- По Харьковской области оккупанты также ударили накануне в полночь 25 февраля. Враги атаковали Харьковский район ракетами С-300 с территории российского Белгорода.