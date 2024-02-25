О взрывах в городе сообщает журналист 24 Канала. Воздушная тревога в городе продолжается – призываем не игнорировать угрозу и перейти в безопасное место.

Смотрите также Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города Украины под ударом

Взрывы в Днепре

Вечером 25 февраля в Днепре снова слышали несколько взрывов. Сразу за первым в городе прогремел и второй. В городе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения ракетного вооружения, а также "Шахедов".

Отметим, что Воздушные силы в своем телеграм-канале в 21:17 отметили, что россияне запустили ракету в направлении Павлограда или Днепра. Уже через три минуты стало известно о приближении второй ракеты.

Ракеты (предположительно Х-59) на Днепр,

– написали Воздушные силы.

Тревогу в регионе объявили в 20:30 – в ВСУ предупредили, что существует угроза баллистики, а также возможные атаки ударных дронов, которые оккупанты запустили одновременно. В 21:35 стало известно, что БПЛА типа "Шахед" был замечен в пригороде Днепра.

Около 21:47 в Днепре прогремел уже третий за вечер взрыв – Воздушные силы призвали находиться в укрытиях.

Взрывы в Украине