Про вибухи у місті повідомляє журналіст 24 Каналу. Повітряна тривога у місті триває – закликаємо не ігнорувати загрозу та перейти у безпечне місце.
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Вибухи у Дніпрі
Ввечері 25 лютого у Дніпрі знову чули декілька вибухів. Одразу за першим у місті пролунав і другий. У місті оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою застосування ракетного озброєння, а також "Шахедів".
Зазначимо, що Повітряні сили у своєму телеграм-каналі об 21:17 зазначили, що росіяни запустили ракету в напрямку Павлограда або Дніпра. Вже за три хвилини стало відомо про наближення другої ракети.
Ракети (імовірно Х-59) на Дніпро,
– написали Повітряні сили.
Тривогу у регіоні оголосили об 20:30 – у ЗСУ попередили, що існує загроза балістики, а також можливі атаки ударних дронів, які окупанти запустили водночас. Об 21:35 стало відомо, що БпЛА типу "Шахед" помітили у передмісті Дніпра.
Близько 21:47 у Дніпрі пролунав вже третій за вечір вибух – Повітряні Сили закликали перебувати в укриттях.
Вибухи в Україні
- 25 лютого Росія декілька разів завдала ударів по різних містах України. Вдень стало відомо про потужний вибух на Запоріжжі. Як згодом повідомив Іван Федоров, ворог атакував село Широке Запорізького району. Вибух був на стільки потужний, що його чули й в Запоріжжі.
- Окрім цього, ввечері цього ж дня окупанти атакували Кропивницький балістикою. Як повідомив керівник ОВА Андрій Райкович, регіон знов пережив масовану російську ракетну атаку. Зафіксовано руйнування інфраструктури, однак внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
- Також об 18:49 у ЗМІ заявили про вибух у Полтаві. Тоді також у регіоні лунала повітряна тривогу у зв'язку з загрозою застосування балістичного озброєння.