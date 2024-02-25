Російські загарбники надвечір, 25 лютого, вдарили по Україні балістикою. Куди летіли ворожі ракети, передає 24 Канал.

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Окупанти запустили ракети

Для окремих центральних, південних та східних областей о 18:46 Повітряні сили повідомили про загрозу ударів балістичними ракетами. Серед областей, де була оголошена тривога, зокрема – Кіровоградщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина тощо.

У 18:49 у ЗМІ заявили про вибух у Полтаві.

Тим часом Повітряні сили попередили про дві ракети у напрямку Кропивницького.