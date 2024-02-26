Про потенційну небезпеку повідомляли моніторингові групи та командування Повітряних сил.

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"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", – ідеться у повідомленні ПС.

Карта повітряних тривог станом на 12:40:

Усі області червоні через загрозу атак / Скриншот

Оновлення. Станом на 13:25 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Чим небезпечний МіГ-31К

Зауважимо, що МіГ-31К може нести аеробалістичні ракети Кинджал, що становить загрозу для усіх областей країни.

"Кинджал" важко збивати через її траєкторію руху.

До весни минулого року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.

Важливо. До відбою тривоги українців закликали перейти в укриття, або принаймні скористатись правилом чотирьох стін.

До слова, сьогодні, 26 лютого, у Києві лунав сигнал сирени через технічні роботи у системі оповіщення. При цьому повітряну тривогу не оголошували. Сирену чули майже у всіх районах столиці, повідомляли моніторингові телеграм-канали. Той факт, що це були технічні роботи підтвердили в КМДА.