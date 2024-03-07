Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Кировоградской области. 24 Канал призывает жителей области оставаться в укрытиях до конца отбоя, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрывы прогремели после сообщений о ракетах

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 21 час 07 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Через около двадцати минут военные предупредили о движении ракеты в направлении области.

Ракета на Кировоградскую область,

– написали Воздушные силы.

Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили, что раздались звуки взрыва в Кировоградской области.

"В Кировоградской области был слышен звук взрыва", – написали журналисты.

Также о звуках взрывов сообщал и городской голова Александрии Сергей Кузьменко. Мэр города отметил, что громкие звуки раздались во время воздушной тревоги.

По предварительной информации от ГСЧС – в общине обошлось без чрезвычайных происшествий,

– сказал Кузьменко.

Воздушную тревогу в Кировоградской области отменили около 21 часа 53 минут.

В конце концов глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в Александрийском районе после взрыва предварительно без последствий. Информация еще уточняется.

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В этот день взрыв также прогремел в Сумах