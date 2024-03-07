Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Кировоградской области. 24 Канал призывает жителей области оставаться в укрытиях до конца отбоя, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Взрывы прогремели после сообщений о ракетах
Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 21 час 07 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Через около двадцати минут военные предупредили о движении ракеты в направлении области.
Ракета на Кировоградскую область,
– написали Воздушные силы.
Впоследствии корреспонденты Общественного сообщили, что раздались звуки взрыва в Кировоградской области.
"В Кировоградской области был слышен звук взрыва", – написали журналисты.
Также о звуках взрывов сообщал и городской голова Александрии Сергей Кузьменко. Мэр города отметил, что громкие звуки раздались во время воздушной тревоги.
По предварительной информации от ГСЧС – в общине обошлось без чрезвычайных происшествий,
– сказал Кузьменко.
Воздушную тревогу в Кировоградской области отменили около 21 часа 53 минут.
В конце концов глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал, что в Александрийском районе после взрыва предварительно без последствий. Информация еще уточняется.
В этот день взрыв также прогремел в Сумах
- В Сумской области днем 7 марта прогремели мощные взрывы. Громкие звуки услышали через 10 минут после объявления воздушной тревоги в области.
- В Сумской ОВА впоследствии сообщили, что в результате атаки повреждения получили помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. На месте работали экстренные службы.
- В конце концов Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что в результате вражеской атаки в Сумах есть погибшие и пострадавшие. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших граждан.
- Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона рассказал, что в результате российской атаки в медицинские учреждения обратились четыре человека, еще около десяти получили телесные повреждения.