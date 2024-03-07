Об этом во время традиционного вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский. Он также рассказал о деталях вражеского обстрела Сум, передает 24 Канал.

Интересно Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Зеленский заявил о погибших в Сумах после удара

Президент в своем обращении отметил, что сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумах. В результате этого есть раненые и, к сожалению, погибшие.

Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Российское государство обязательно ответит за это зло,

– сказал президент.

Глава государства также заверил, что наши воины обеспечат ответственность российских оккупантов.

Он также поблагодарил всех наших людей в приграничных с Россией областях. Речь идет о Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Зеленский отметил всех, кто защищает эти наши регионы от диверсионно-разведывательных и вражеских обстрелов, спасает людей.

"Это очень важно, и мы это очень ценим. Каждого и каждую, кто делает все, чтобы нормальная жизнь сохранялась", – отметил украинский глава.

24 Канал также выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате российской атаки по Сумах.

Россия атаковала Сумы баллистикой