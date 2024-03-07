Об этом во время традиционного вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский. Он также рассказал о деталях вражеского обстрела Сум, передает 24 Канал.
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Зеленский заявил о погибших в Сумах после удара
Президент в своем обращении отметил, что сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумах. В результате этого есть раненые и, к сожалению, погибшие.
Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Российское государство обязательно ответит за это зло,
– сказал президент.
Глава государства также заверил, что наши воины обеспечат ответственность российских оккупантов.
Он также поблагодарил всех наших людей в приграничных с Россией областях. Речь идет о Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Зеленский отметил всех, кто защищает эти наши регионы от диверсионно-разведывательных и вражеских обстрелов, спасает людей.
"Это очень важно, и мы это очень ценим. Каждого и каждую, кто делает все, чтобы нормальная жизнь сохранялась", – отметил украинский глава.
Россия атаковала Сумы баллистикой
- В Сумской области днем 7 марта раздались мощные взрывы. Громкие звуки услышали через 10 минут после объявления воздушной тревоги в области.
- Впоследствии стало известно, что враг обстрелял область баллистикой. По предварительным данным, это могла быть ракета типа С-300, которую выпустили из Курской области страны-агрессора.
- В Сумской ОВА впоследствии сообщили, что в результате атаки повреждения получили помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. На месте работали экстренные службы.
- Также сообщали, что был травмирован один гражданский человек. В конце концов количество пострадавших в городе из-за вражеской атаки могло возрасти.
- Кроме того, воздушная тревога также в этот день звучала по всей территории Украины. Сирены включали из-за угрозы со стороны российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Тревога продолжалась около 20 минут.