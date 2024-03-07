Кроме того, Зеленский также сказал о подписании указа об увольнении срочников. Президент также отметил наших военных наградами.

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Назначение Залужного послом в Великобританию

Зеленский отметил, что в этот день он провел совещание с руководителем Службы внешней разведки относительно текущих угроз и некоторых чувствительных направлений нашей международной работы. Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине с правильной фокусировкой внимания нашего государства.

Глава государства также рассказал о продолжении работы с партнерами. В частности, он провел встречу с министром обороны Великобритании, который сегодня был с визитом в Украине.

Я поблагодарил за ощутимое лидерство Великобритании в безопасности поддержке Украины, в усилении нашей обороны и общих возможностей мира защищаться от российской агрессии. Сегодня обсудили наше дальнейшее взаимодействие,

– отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что приоритеты в помощи очевидцы. Так, это: ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия. Говорится о поставках и совместном производстве этого вида вооружения.

"Мы уже достигли с Британией исторически беспрецедентного уровня сотрудничества. Кстати, именно с Британией мы подписали первое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Должны полностью его реализовать – ради нашей общей силы", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что в этот же день согласовал и кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Им стал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическое. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман,

– сказал украинский глава.

Зеленский отметил, что наше союзничество с Британией должно только укрепляться.

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Увольнение срочников и награждение военных

Президент также в этот день подписал несколько важных указов. В частности, Зеленский отметил государственными наградами наших воинов – еще 520 военнослужащих Вооруженных Сил.

Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников – тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения.

Сейчас по просьбе военного командования нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонных задач, и с апреля срочники будут отправлены в запас. Знаю, что часть из них подписали контракт о службе в Силах обороны. Я благодарен каждому,

– отметил глава государства.

Зеленский также имел честь вручить сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям погибших Героев. По словам президента, это уже наша новая традиция особого уважения для каждого воина, чья храбрость стала образцовой.

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Реакция на обстрел в Сумах

Глава государства также в обращении поблагодарил всех наших людей в приграничных с Россией областях – Сумской, Черниговской, Харьковской.

Президент говорил обо всех, кто защищает эти наши регионы от ДРГ и вражеских обстрелов, спасает людей.

Это очень важно, и мы это очень ценим. Каждого и каждую, кто делает все, чтобы нормальная жизнь сохранялась,

– отметил Зеленский.

Он также отметил, что сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумах. В результате этого есть раненые и, к сожалению, погибшие.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Российское государство обязательно ответит за это зло", – сказал президент.

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Вступление Швеции в НАТО

Украинский глава подчеркнул, что в этот день в Европе еще одно государство стало более защищенным от российского зла. Говорится о завершении процедуры по вступлению Швеции в НАТО.

Когда безопасность одной страны гарантируется и когда эта страна способна по-настоящему укрепить общую безопасность, каждый выигрываетє. Это правило работает неизменно на протяжении всего времени существования НАТО. И я верю, будет работать и в дальнейшем,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что во время российской агрессии против всего того, что сделало Европу мирной и объединенной, каждый видит, насколько важно поддерживать альянсы и партнерства, укреплять собственную безопасность и заботиться о безопасности соседей.

"Швеция – сильный союзник и страна, которой можно доверять. И я приветствую каждого в Швеции и каждого в Евроатлантике. Украина всегда принципиально поддерживала Швецию в движении в НАТО, и я благодарю Швецию за поддержку нашего государства – будет день, когда и Швеция сможет поздравить Украину со вступлением в Альянс. Вместе мы все всегда сильнее", – заверил президент.

Напоследок Зеленский поблагодарил каждого и каждой, кто в Украине и с нашим государством.