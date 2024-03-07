Российские захватчики снова атакуют Украину. В нескольких регионах раздалась сирена.
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Оккупанты запустили ракеты "земля – земля"
Около половины второго дня для северных и восточных областей нашего государства Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.
Речь идет о риске применения врагом баллистического вооружения.
В 14:41 в Сумах был слышен звук взрыва. Мониторинговые каналы пишут об обстреле из установок С-300.
Какой вид имеет карта тревог по состоянию на 14:50 / Фото соцсети