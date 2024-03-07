Не исключено, что россияне намеренно атаковали Одессу во время визита греческой делегации и Зеленского, чтобы напугать международных лидеров. Такое предположение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Надо быть бдительными"

Греческая газета Protothema первой сообщила об инциденте в Одессе. Издание, ссылаясь на анонимные источники в Греции, заявило, что прилет произошел в 150 метрах от президента.

Однако CNN 7 марта сообщило, что российская ракета в Одессе взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьера Греции. Сейчас трудно сказать, был ли это спланированный удар, или все же случайность. Однако такое стечение обстоятельств наталкивает на мысль, что россияне, возможно, знали, где находятся политики.

Нам надо быть бдительными и работать на опережение. Ведь у россиян мощная разведка, в которую Владимир Путин вкладывает миллиарды,

– отметил Романенко.

Для подтверждения своих слов, генерал-лейтенант в отставке вспомнил инцидент со "слитым" разговором немецких офицеров. По его мнению, к этому россияне готовились заранее и проводили операцию, чтобы остановить военную помощь Украине.

Важно! На днях путинская марионетка Маргарита Симоньян распространила аудиозапись, на которой офицеры ВВС Германии обсуждают, сколько ракет нужно Украине для уничтожения Крымского моста. Канцлер Олаф Шольц официально подтвердил подлинность разговора.

Случай в Одессе в очередной раз напомнил, что надо тщательно продумывать вопросы безопасности проведения таких мероприятий, подходить скрупулезно.

Если бы кто-то пострадал из международной делегации, то остальные лидеры начали бы колебаться относительно визитов в Украину. К тому же планируется визит президента Франции, но почему-то его постоянно откладывают. Возможно, тоже с точки зрения безопасности,

– сказал Романенко.

Он отметил, что Украине однозначно надо больше зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями, в частности SAMP/T и Patriot.

Ракета взорвалась в 500 метрах от политиков

По данным журналистов CNN, российская ракета упала в 500 метрах от кортежа, который перевозил лидеров Украины и Греции по Одессе. В издании также отметили, что кортеж даже почувствовал взрывную волну от удара, а сами политики увидели "грибовидное облако" дыма.

В статье отметили, что Президент Украины часто осуществляет рискованные поездки, в частности, на передовую, и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине в течение более двух лет войны с Россией. Однако обстрел 6 марта может быть одним из самых больших вызовов для президента.

Украинский лидер отреагировал на российский обстрел, который увидел и услышал лично.

Мы сегодня видели этот удар. Вы же видите, с кем имеем дело, им безразлично, где бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, еще не знаю всех подробностей, но известно, что есть погибшие и раненые,

– сказал Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украине надо защитить себя в первую очередь. Лучший способ это сделать – система противовоздушной обороны.