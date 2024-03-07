Не виключено, що росіяни навмисно атакували Одесу під час візиту грецької делегації та Зеленського, щоб налякати міжнародних лідерів. Таке припущення 24 Каналу висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.
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"Треба бути пильними"
Грецька газета Protothema перша повідомила про інцидент в Одесі. Видання, посилаючись на анонімні джерела в Греції, заявило, що приліт стався за 150 метрів від президента.
Однак CNN 7 березня повідомило, що російська ракета в Одесі вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єра Греції. Нині важко сказати, чи був це спланований удар, чи все ж таки випадковість. Однак такий збіг обставин наштовхує на думку, що росіяни, можливо, знали, де перебувають політики.
Нам треба бути пильними й працювати на випередження. Адже у росіян потужна розвідка, у яку Владімір Путін вкладає мільярди,
– зауважив Романенко.
Для підтвердження своїх слів, генерал-лейтенант у відставці пригадав інцидент зі "злитою" розмовою німецьких офіцерів. На його думку, до цього росіяни готувалися заздалегідь й проводили операцію, аби зупинити військову допомогу Україні.
Випадок в Одесі вкотре нагадав, що треба ретельно продумувати безпекові питання проведення таких заходів, підходити скрупульозно.
Якби хтось постраждав з міжнародної делегації, то решта лідерів почали б вагатися щодо візитів в Україну. До того ж планується візит президента Франції, але чомусь його постійно відкладають. Можливо, теж з погляду безпеки,
– мовив Романенко.
Він наголосив, що Україні однозначно треба більше зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями, зокрема SAMP/T та Patriot.
Ракета вибухнула за 500 метрів від політиків
За даними журналістів CNN, російська ракета впала за 500 метрів від кортежу, який перевозив лідерів України й Греції Одесою. У виданні також зауважили, що кортеж навіть відчув вибухову хвилю від удару, а самі політики побачили "грибоподібну хмару" диму.
У статті наголосили, що Президент України часто здійснює ризиковані поїздки, зокрема, на передову, та вітав десятки світових лідерів в Україні протягом понад двох років війни з Росією. Проте обстріл 6 березня може бути одним із найбільших викликів для президента.
Український лідер відреагував на російський обстріл, який побачив та почув особисто.
Ми сьогодні бачили цей удар. Ви ж бачите, з ким маємо справу, їм байдуже, де бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, ще не знаю всіх подробиць, але відомо, що є загиблі та поранені,
– сказав Зеленський.
Він вкотре наголосив, що Україні треба захистити себе в першу чергу. Найкращий спосіб це зробити – система протиповітряної оборони.