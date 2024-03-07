Не виключено, що росіяни навмисно атакували Одесу під час візиту грецької делегації та Зеленського, щоб налякати міжнародних лідерів. Таке припущення 24 Каналу висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Зверніть увагу Ворогу Одеса стала "поперек горла", – Братчук про часті обстріли міста

"Треба бути пильними"

Грецька газета Protothema перша повідомила про інцидент в Одесі. Видання, посилаючись на анонімні джерела в Греції, заявило, що приліт стався за 150 метрів від президента.

Однак CNN 7 березня повідомило, що російська ракета в Одесі вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем'єра Греції. Нині важко сказати, чи був це спланований удар, чи все ж таки випадковість. Однак такий збіг обставин наштовхує на думку, що росіяни, можливо, знали, де перебувають політики.

Нам треба бути пильними й працювати на випередження. Адже у росіян потужна розвідка, у яку Владімір Путін вкладає мільярди,

– зауважив Романенко.

Для підтвердження своїх слів, генерал-лейтенант у відставці пригадав інцидент зі "злитою" розмовою німецьких офіцерів. На його думку, до цього росіяни готувалися заздалегідь й проводили операцію, аби зупинити військову допомогу Україні.

Важливо! Днями путінська маріонетка Маргаріта Сімоньян поширила аудіозапис, на якому офіцери ВПС Німеччини обговорюють, скільки ракет потрібно Україні для знищення Кримського мосту. Канцлер Олаф Шольц офіційно підтвердив автентичність розмови.

Випадок в Одесі вкотре нагадав, що треба ретельно продумувати безпекові питання проведення таких заходів, підходити скрупульозно.

Якби хтось постраждав з міжнародної делегації, то решта лідерів почали б вагатися щодо візитів в Україну. До того ж планується візит президента Франції, але чомусь його постійно відкладають. Можливо, теж з погляду безпеки,

– мовив Романенко.

Він наголосив, що Україні однозначно треба більше зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями, зокрема SAMP/T та Patriot.

Ракета вибухнула за 500 метрів від політиків

За даними журналістів CNN, російська ракета впала за 500 метрів від кортежу, який перевозив лідерів України й Греції Одесою. У виданні також зауважили, що кортеж навіть відчув вибухову хвилю від удару, а самі політики побачили "грибоподібну хмару" диму.

У статті наголосили, що Президент України часто здійснює ризиковані поїздки, зокрема, на передову, та вітав десятки світових лідерів в Україні протягом понад двох років війни з Росією. Проте обстріл 6 березня може бути одним із найбільших викликів для президента.

Український лідер відреагував на російський обстріл, який побачив та почув особисто.

Ми сьогодні бачили цей удар. Ви ж бачите, з ким маємо справу, їм байдуже, де бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, ще не знаю всіх подробиць, але відомо, що є загиблі та поранені,

– сказав Зеленський.

Він вкотре наголосив, що Україні треба захистити себе в першу чергу. Найкращий спосіб це зробити – система протиповітряної оборони.