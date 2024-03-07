Це 24 Каналу прокоментував речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що вибух пролунав буквально одразу після оголошення повітряної тривоги. Попередньо відомо, що загарбники запустили балістику з тимчасово окупованого Криму – Джанкою. До слова, ворог вдарив по місту після 10 ранку.

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"Дуже багато запитань, чи стосується візиту президента цей ракетний удар, чи це спеціально били. Ми виходимо з того, що війна триває. Вона не десь далеко. Особливо й Одеса це відчуває", – наголосив Братчук.

Тому очікувати ракетної загрози або атак дронами можна будь-якої хвилини й кожного дня. Ворог намагається налякати українців.

Не перший випадок

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Нині триває слідство. Зокрема, проводять контрдиверсійні заходи. Унаслідок атаки загинуло 5 людей. Постраждалі перебувають у лікарнях. Вони мають поранення різного ступеня.

Думаю, що найближчим часом ми вже будемо знати, можливо, більше деталей про те, що відбулося. Це ж не перший випадок, коли Одесу обстріляли, у нас була висока делегація і президент України. Тому люди це відчувають,

– додав речник Української добровольчої армії Південь.

Окупанти висували різні версії щодо удару у своїй пропаганді. Так спочатку говорили про нібито нагородження представників ЗСУ президентом України, а потім почали говорити, що атака – це намагання ударити по високій українській та грецькій делегації. Згодом ворог вигадав ще третій варіант.

"Війна триває, ми це тут на Півдні розуміємо: ворогу Одеса стала "поперек горла". Це правда, і тому оці всі моменти з цим пов'язані емоційно, передусім. Плюс терор", – сказав Сергій Братчук.

До слова, ніч проти 7 березня в Одесі минула без нальотів "Шахедів".

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