Це 24 Каналу прокоментував речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що вибух пролунав буквально одразу після оголошення повітряної тривоги. Попередньо відомо, що загарбники запустили балістику з тимчасово окупованого Криму – Джанкою. До слова, ворог вдарив по місту після 10 ранку.
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"Дуже багато запитань, чи стосується візиту президента цей ракетний удар, чи це спеціально били. Ми виходимо з того, що війна триває. Вона не десь далеко. Особливо й Одеса це відчуває", – наголосив Братчук.
Тому очікувати ракетної загрози або атак дронами можна будь-якої хвилини й кожного дня. Ворог намагається налякати українців.
Не перший випадок
Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Нині триває слідство. Зокрема, проводять контрдиверсійні заходи. Унаслідок атаки загинуло 5 людей. Постраждалі перебувають у лікарнях. Вони мають поранення різного ступеня.
Думаю, що найближчим часом ми вже будемо знати, можливо, більше деталей про те, що відбулося. Це ж не перший випадок, коли Одесу обстріляли, у нас була висока делегація і президент України. Тому люди це відчувають,
– додав речник Української добровольчої армії Південь.
Окупанти висували різні версії щодо удару у своїй пропаганді. Так спочатку говорили про нібито нагородження представників ЗСУ президентом України, а потім почали говорити, що атака – це намагання ударити по високій українській та грецькій делегації. Згодом ворог вигадав ще третій варіант.
"Війна триває, ми це тут на Півдні розуміємо: ворогу Одеса стала "поперек горла". Це правда, і тому оці всі моменти з цим пов'язані емоційно, передусім. Плюс терор", – сказав Сергій Братчук.
До слова, ніч проти 7 березня в Одесі минула без нальотів "Шахедів".
Що відомо про удар по Одесі 6 березня
- Президент України прокоментував ракетний удар ворога по Одесі. Глава держави зазначив, що і так зрозуміло, з ким маємо справу. Зеленський наголосив, що окупантам все одно куди бити.
- Атаку росіян прокоментував і глава уряду Греції. У момент удару Кіріакос Міцотакіс разом із Володимиром Зеленським перебували у порту. Прем'єр Греції розказав, що вони не встигли піти в захищене місце. Він додав, що вибухи були близько від них.
- За даними видання Protothema, нібито ціллю ворога був кортеж Зеленського. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що Росія не зробила нічого дивного і нового для себе. Гуменюк додала, що це жодним чином не пов'язано з конкретним візитом.
- За даними CNN, ракета вибухнула за 500 метрів від місця перебування грецького прем'єра та президента України. Журналісти, посилаючись на власні джерела, зазначили, що кортеж відчув вибухову хвилю від удару.