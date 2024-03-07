Это 24 Каналу прокомментировал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что взрыв прогремел буквально сразу после объявления воздушной тревоги. Предварительно известно, что захватчики запустили баллистику с временно оккупированного Крыма – Джанкоя. К слову, враг ударил по городу после 10 утра.

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"Очень много вопросов, касается ли визита президента этот ракетный удар, или это специально били. Мы исходим из того, что война продолжается. Она не где-то далеко. Особенно и Одесса это чувствует", – подчеркнул Братчук.

Поэтому ожидать ракетной угрозы или атак дронами можно в любую минуту и каждый день. Враг пытается напугать украинцев.

Не первый случай

Россияне ударили по портовой инфраструктуре. Сейчас идет следствие. В частности, проводят контрдиверсионные мероприятия. В результате атаки погибли 5 человек. Пострадавшие находятся в больницах. Они имеют ранения различной степени.

Думаю, что в ближайшее время мы уже будем знать, возможно, больше деталей о том, что произошло. Это же не первый случай, когда Одессу обстреляли, у нас была высокая делегация и президент Украины. Поэтому люди это чувствуют,

– добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Оккупанты выдвигали различные версии относительно удара в своей пропаганде. Так сначала говорили о якобы награждении представителей ВСУ президентом Украины, а потом начали говорить, что атака – это попытка ударить по высокой украинской и греческой делегации. Впоследствии враг придумал еще третий вариант.

"Война продолжается, мы это здесь на Юге понимаем: врагу Одесса стала "поперек горла". Это правда, и поэтому эти все моменты с этим связаны эмоционально, прежде всего. Плюс террор", – сказал Сергей Братчук.

К слову, ночь на 7 марта в Одессе прошла без налетов "Шахедов".

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