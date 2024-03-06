6 березня, коли президент Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в одному з одеських портів, окупанти обстріляли місто балістикою. Цей інцидент викликав обурення в президентки Єврокомісії.

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Ніхто вас не боїться

На своїй сторінці у соцмережі "Х" Урсула фон дер Ляєн назвала удар по Одесі під час візиту українського та грецького лідерів "підлим".

Водночас дипломатка поспішила запевнити російського агресора, що ця його чергова антигуманна витівка не здатна нікого залякати.

Нікого не лякає ця нова спроба терору – ні двох лідерів, ні хоробрий народ України,

– написала президентка Єврокомісії.

Також вона додала, що як ніколи, ЄС стоїть на боці України.

Викликає тривогу

Атаку на Одесу прокоментувала також президентка Молдови Мая Санду. На відміну від дон дер Ляєн, окрім засудження, вона також висловила занепокоєння. Удар Росії Санду назвала "нахабним". Водночас зазначила, що удар по місту неподалік перебування Зеленського та Міцотакіса не може не викликати тривогу.

Лідерка Молдови нагадала, що війна Росії проти України становить пряму загрозу нашій спільній безпеці в Європі, саме тому термінова підтримка Києва є вкрай необхідною.

Удар по Одесі під час візиту Зеленського: що відомо