Про це розповів командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа під час візиту Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеського морського торговельного порту.
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За його даними, завдяки зусиллям Повітряних Сил ЗСУ з грудня 2023 року Росія призупинила дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.
Ба більше, Сила оборони вдалось змусити російські кораблі покинути північно-західну частину моря.
Наразі можливості ворога в морі обмежені
Раніше ми писали, що речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, як ворогу вдається атакувати Одесу та Одеську область зараз, попри обмежені можливості в Чорному морі.
"Ворог обмежений у можливостях та не може почувати себе безпечно навіть у центральній частині Чорного моря. Крім того, використання носіїв крилатих ракет теж залишається обмеженим", – повідомляв Плетенчук.
Речник наголосив, що основною проблемою залишається незакрите небо над Чорним морем, де "панує російська авіація".
Наслідки обстрілів Одеси: останні новини
- Сьогодні, 6 березня армія Росія атакувала Одесу під час візиту в місто Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей.
- Кілька днів тому, у ніч проти 2 березня окупанти атакували Одесу безпілотниками. Один із них влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Загинули 12 людей, серед них – п'ятеро дітей.