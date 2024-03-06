Про це розповів командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа під час візиту Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеського морського торговельного порту.

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За його даними, завдяки зусиллям Повітряних Сил ЗСУ з грудня 2023 року Росія призупинила дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів.

Ба більше, Сила оборони вдалось змусити російські кораблі покинути північно-західну частину моря.

Наразі можливості ворога в морі обмежені

Раніше ми писали, що речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, як ворогу вдається атакувати Одесу та Одеську область зараз, попри обмежені можливості в Чорному морі.

"Ворог обмежений у можливостях та не може почувати себе безпечно навіть у центральній частині Чорного моря. Крім того, використання носіїв крилатих ракет теж залишається обмеженим", – повідомляв Плетенчук.

Речник наголосив, що основною проблемою залишається незакрите небо над Чорним морем, де "панує російська авіація".

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