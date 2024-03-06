Об этом рассказал командующий Военно-Морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа во время визита Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Одесский морской торговый порт.

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По его данным, благодаря усилиям Воздушных Сил ВСУ с декабря 2023 года Россия приостановила дистанционное минирование с самолетов подходных каналов к украинским портам.

Более того, Сила обороны удалось заставить российские корабли покинуть северо-западную часть моря.

Сейчас возможности врага в море ограничены

Ранее мы писали, что представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, как врагу удается атаковать Одессу и Одесскую область сейчас, несмотря на ограниченные возможности в Черном море.

"Враг ограничен в возможностях и не может чувствовать себя безопасно даже в центральной части Черного моря. Кроме того, использование носителей крылатых ракет тоже остается ограниченным", – сообщал Плетенчук.

Спикер подчеркнул, что основной проблемой остается незакрытое небо над Черным морем, где "господствует российская авиация".

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