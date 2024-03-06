Одразу, коли стало відомо про атаку на Одесу, грецьке видання Protothema написало, що, мовляв, метою росіян був кортеж президента Зеленського. Чи правда це, відповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Чи був удар по Одесі спланований

За словами Наталії Гуменюк, Росія не здійснила нічого дивного і нового для себе. Вона, як і личить країні – терористці, продовжує атакувати припортову інфраструктуру.

Це жодним чином не пов'язано з конкретним візитом,

– сказала речниця.

Крім того, Гуменюк зазначила, що окупанти вдарили, ймовірно, балістикою по одній з будівель в припортовій інфраструктурі.

Відомо, що в результаті цієї атаки є загиблі та поранені. Зокрема, речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що жертвами росіян стало 5 людей. Кількість поранених ще уточнюють.